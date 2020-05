Warteschleife Lufthansa lehnt Staatshilfe vorerst ab

Bei einer Demonstration vor dem Bundeskanzleramt mahnte die „Bürgerbewegung Finanzwende“ mehr Steuertransparenz bei der Lufthansa an. Der Konzern sei in mehreren Schatten-Finanzzentren aktiv, zum Beispiel auf den Cayman Island und in Malta, erklärte Sprecher Gerhard Schick. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gesellschaften in den Steueroasen genutzt werden, um Gewinne dorthin zu verlagern und Steuern in Deutschland zu sparen.“ Eindeutige Belege dafür habe man aber nicht.



