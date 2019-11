Weniger Kerosinverbrauch Lufthansa und BASF verpassen Flugzeugen eine Haifischhaut

Doch der Nutzen für BASF und Lufthansa geht über die Hilfe für die Flugbranche und mehr Umsatz für das eigene Unternehmen hinaus. Für beide Konzerne ist das neue Produkt auch eine Stütze für ihr Image. Zwar gelten sie in ihrer Branche als vergleichsweise ökologisch aufgestellt. Die Lufthansa erneuert ihre Flotte und bekommt dafür noch mindestens acht Jahre lang zwei neue Flugzeuge pro Monat. Auch Martin Brudermüller will aus dem Ludwigshafener Chemiekonzern ein grüneres, nachhaltigeres Unternehmen machen. „Das Thema Nachhaltigkeit ist der größte Innovationstreiber der Zukunft“, sagt Brudermüller. Intensiv arbeitet die BASF an Technologien, um künftig mehr Kohlendioxid einzusparen.



Doch so sehr sich beide auch bemühen, allein wegen ihres hohen Energieverbrauchs sind sie besonders Klimaschützern ein Dorn im Auge. Die Wahrnehmung soll der neue Flugzeuglack nun verbessern. Für die BASF unterstreicht das Projekt, dass sich das Unternehmen auch weit über das eigene Geschäftsfeld hinaus für die Umwelt einsetzt. Noch wichtiger ist der Lack für die Lufthansa. Denn so sehr sich der Konzern bisher auch durch Investitionen in neue Technik oder den Einsatz nachhaltig erzeugter Treibstoffe profilieren wollte: Er galt als einer der größten Klimaschädlinge.