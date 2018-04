Werbesprech: Auslaufmodell Onlinewerbung

Dieses Ergebnis steht in krassem Widerspruch zur Realität. Eine „New Work“-Studie der BWA Akademie kommt zum Schluss, dass die Mehrheit der Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft mit der fortschreitenden Digitalisierung mehr oder weniger überfordert ist. 28 Prozent seien völlig überfordert, weitere 61 Prozent teilweise. Demnach stoßen nicht weniger als 89 Prozent der deutschen Manager beim Thema Digitalisierung an ihre Grenzen.