Angesichts gleichzeitig steigender Mieten verwundert es nicht, dass die Verbraucher Zurückhaltung an den Tag legen. Auch diese Entwicklung hat historische Bedeutung. Professor Scott Galloway, Autor des Bestsellers „The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google“, zeigte bei Twitter auf, dass die sogenannten „Millennials“ als erste Generation in den USA bislang kaum Wohneigentum aufzubauen vermochte. Die Millennials – und erst recht „Gen Z“ – werden die ärmsten Generationen, die es seit langem gab.