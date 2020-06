Ein neues Smartphone oder Möbelstück für 499 Euro führt zu einer Ersparnis von 12,50 Euro, ein Fernseher für 1099 Euro wäre 27 Euro günstiger. Wirklich lohnen wird sich die Mehrwertsteuersenkung erst beim Preis für einen Neuwagen in der Größenordnung ab 50.000 Euro. Ohnehin neigen viele Verbraucher derzeit dazu, ihre geschmälerte Kaufkraft in von Kurzarbeit und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Zeiten beisammenzuhalten.



Mehr als zwei Drittel der Verbraucher planen nicht, durch das Konjunkturpaket in nächster Zeit wieder mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wahre Kauffreude wird die Senkung also kaum auslösen können. Gabor Steingart nennt das Konjunkturpaket daher „Die große Verpuffung„.