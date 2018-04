Werner knallhart: Sicherheits-Check: Der würdelose Weg durch den Metalldetektor

Widersprechen Sie mir, aber ich bin davon überzeugt: Keiner, der mehr als einmal geflogen ist, kann sich davon freimachen. Es geht um den aufrechten Gang durch den Metalldetektor. Mit Stolz gegen die Demütigung. Jeder hat eine Geschichte parat, wie vor ihm in der Schlange mal wieder jemand noch nie was vom Thema Taschenmesser und Fliegerei gehört hatte, oder von Pfefferspray über den Wolken – und alle hinter ihm den Blick auf die Uhr. Und natürlich will keiner selber der Depp am Scanner sein. Aber das passiert schnell.