„Wir haben bewiesen, dass es möglich ist“ Dieses Hotel will Großveranstaltungen – trotz Corona

Trotzdem würde ich mich kaum trauen, irgendjemandem zu sagen, dass ich an einer Veranstaltung mit 1000 Menschen teilnehmen will.

Das geht derzeit leider den meisten Menschen so. Aber es ist doch verrückt: Seine Verwandten und Bekannten umarmt man, drängt sich mit ihnen stundenlang in kleine Wohnzimmer – und zu uns kommt keiner mehr. Mit einem vernünftigen Umgang mit der Pandemie hat das nichts zu tun.



Werden derzeit viele Veranstaltungen abgesagt?

Leider fast alle. In der kommenden Woche haben wir noch den Landesparteitag der SPD mit rund 600 Teilnehmern, für die Zeit danach ist inzwischen alles abgesagt, teilweise schon Veranstaltungen im kommenden Mai. Das ist so bitter! Alle Fakten sprechen dagegen, dass unser Geschäft irgendwie zur Verbreitung der Pandemie beiträgt. Trotzdem sind wir die Leidtragenden.