WiWo-Umfrage Das sind die E-Scooter-Pläne der deutschen Städte

Berlin und Düsseldorf unterscheiden zwischen Zentrum und Peripherie: In Berlin fallen seit 1. Januar pro E-Scooter innerhalb des S-Bahn-Rings 36 Euro pro Jahr an, außerhalb des Zentrums entfällt die Gebühr komplett. So solle der Anreiz erhöht werden, die Fahrzeuge auch in weniger frequentierten Bezirken anzubieten. In Düsseldorf liegt die Gebühr bei 30 bis 50 Euro pro Jahr, auch hier ist die Gebühr im Zentrum höher.