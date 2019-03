Wow-Air-Betriebsstopp Pleitewelle: Warum es jetzt so viele Fluglinien erwischt

Darum rechnen viele Experten auch nicht damit, dass die Pleitewelle bald vorbei ist. „Auch wenn Streiks und Engpässe bei den Sicherheitskontrollen in diesem Jahr weniger werden, der Druck zur Konsolidierung wird noch ein paar Jahre so weiter gehen“, so Ryanair-Vorstand Kenny Jacobs. Damit, so der Manager, werden weiterhin die großen Linien auf Kosten der kleinen wachsen.