Zwei Milliarden Euro Verlust Lufthansa stemmt sich mit Kostensenkungen gegen das Desaster

Die Lufthansa stemmt sich mit Kostensenkungen gegen das Desaster, die auch das Personal treffen werden. Von den knapp 137.000 Beschäftigten sind 87.000 in Kurzarbeit. Es gebe einen Personalüberhang von bis zu 20.000 Mitarbeitern, hieß es in Konzernkreisen. Mit den Gewerkschaften soll eine Lösung gefunden werden, möglichst viele von ihnen über mehr Teilzeit und Gehaltsverzicht an Bord zu halten. Einen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr gibt der Dax-Konzern wegen der hohen Unsicherheit über die weitere Entwicklung nicht. Das Betriebsergebnis soll „signifikant“ gegenüber dem Vorjahr sinken.



Mehr zum Thema

Unternehmen wie die Lufthansa, die jetzt Staatshilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) beantragen wollen oder müssen, sollten genaue Vorstellungen davon haben, wie weitreichend die Konsequenzen sein können. Intensive Prüfungen durch Kontrollgremien und Kritik von Aktionären sind zu erwarten. Lesen Sie hier den Gastbeitrag von Andreas Stöcklin, Dr. Simon von Witzleben und Dr. Hans-Christian Krumholz.