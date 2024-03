Begehrter Rohstoff Lithium-Abbau in Argentinien – die Schattenseite der Energiewende

Irene Leonor Flores de Callata führt eine Herde aus Lamas und Schafen durch ein ausgetrocknetes Flussbett in der Wüste. Die 68-Jährige gehört dem Volk der Kolla an, das seit Jahrhunderten in einer der weltweit wasserärmsten Gegenden im Norden Argentiniens lebt. Die Berggemeinden dort fürchten nun um das für sie so wichtige Trinkwasser. Denn die Lithiumförderung in der Region bedroht die natürlichen Ressourcen.