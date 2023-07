Wirtschaft von oben #217 – El Nino und der Welthandel Hier geht dem Panamakanal das Wasser aus

Der Chagres-Fluss bekommt sein Wasser wiederum vom östlich gelegenen Alajuelasee, der durch den Maddendamm aufgestaut wir. Durch ihn lässt sich die Wasserzufuhr zum Kanal regulieren. Doch der Wasserstand in diesem See liefert wegen fehlender Regenfälle in den Hügeln am Oberlauf des Chagres ein noch dramatischeres Bild, wie neueste Satellitenbilder zeigen. Demnach hat er in den vergangenen Wochen schon einen riesigen Teil seines Wassers an den Kanal und den Gatunsee abgegeben, damit die gut beschiffbar bleiben. Nun hat der Alajuelasee nicht mehr viel zuzusetzen.