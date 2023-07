Deindustrialisierung Nur die Ruhe! Diese Subventionen halten die USA nicht lange durch

Meyer Burger geht nun aufgrund des IRA von einer förderfähigen Summe von 1,4 Milliarden Dollar für das neue US-Werk aus. Die Förderung wird zwischen 2024 und 2032 gezahlt. Die Stadt Colorado Springs, in der das Werk entsteht, und der Bundesstaat Colorado werden sich mit 90 Millionen Dollar an den Energiekosten beteiligen. Da ist klar, dass das Unternehmen dieses Geld mitnehmen will.