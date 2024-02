Differenzen bei Regionalförderung Das halten Energiekonzerne von der neuen Kraftwerksstrategie

Das Geschäft des ostdeutsche Braunkohleverstromers Leag hängt ebenfalls stark an der Strategie. Die Leag will auf den Flächen der Tagebauten in der Lausitz bis 2030 eine grüne „Gigawattfactory“ errichten, Wind- und Solarparks mit einer Kapazität von 7 Gigawatt. Gleichzeitig will sie ihre Braunkohlestandorte nutzen, um dort wasserstofffähige Gaskraftwerke zu bauen. Die Leag begreift die Verkündung am Montag als einen Schritt hin zu Klarheit für Investoren. „Damit wird der Weg geebnet, um zügig die notwendige Klarheit über die politisch gewünschten Investitionen in neue, steuerbare Kapazitäten zu schaffen“, heißt es von der Leag. „Wichtig ist vor allem, dass die weiteren Schritte in der Umsetzung der Kraftwerksstrategie sowohl die Klima- und Versorgungsicherheitsziele, als auch die wirtschaftlichen Anforderungen der Leag als Investor angemessen berücksichtigen“, sagt Chef Thorsten Kramer.



„Unsere Kernforderungen, insbesondere hinsichtlich der Nutzung bestehender Infrastrukturen und der Ausrichtung auf maximale CO2-Minderung, müssen in der Strategie eine zentrale Rolle spielen.“ Es sei von „zentraler Bedeutung“, dass die Strategie sowohl die klimapolitischen Ziele als auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Reviere berücksichtigt. Und die Leag dringt anders als EnBW darauf, dass bestimmte Regionen eben nicht bevorzugt behandelt werden. Hier ist ein klarer Interessenskonflikt zwischen den einzelnen Versorgern zu erkennen. Es gehe, heißt es von der Leag, um eine „Errichtung von H2-ready Kraftwerken an Standorten mit vorhandener Infrastruktur und eine faire Verteilung der Standorte ohne Bevorzugung bestimmter Regionen. Dadurch kann die vorhandene Kraftwerks- und Netzinfrastruktur effizient weitergenutzt werden.“