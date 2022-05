Energie: Jetzt kommt es zum Showdown um den Gasspeicher Rehden

Variante zwei wäre es, Bezug auf das am vergangenen Sonntag in Kraft getretene Energiesicherungsgesetz zu nehmen. Das Gesetz erweitert die Handlungsmöglichkeiten der Bundesregierung im Bereich der Krisenvorsorge, vor allem dann, wenn die Versorgungssicherheit absehbar in Gefahr gerät. Es wird derzeit vor allem im Zusammenhang mit der gerade für Ostdeutschland so wichtigen Öl-Raffinerie in Schwedt erwähnt, die dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört. „Das Energiesicherungsgesetz heißt so, weil es die Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland gewähren soll – mit durchaus scharfen Schwertern“, sagte Habeck bei der Pressekonferenz Mitte Mai. Auch im Fall der Speicherkapazitäten in Rehden könnte das Gesetz möglicherweise herangezogen werden.