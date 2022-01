Gefährliche Abhängigkeit Warum gehört Deutschlands größter Gasspeicher Gazprom?

Aber nur vorerst. Denn im September 2015, nach Abschluss des Minsker Abkommens, das die Situation beruhigte, wurde der Deal dennoch vollzogen. Damit ging nicht nur der Speicher in Rehden in den Besitz von Gazprom über, sondern auch der Kavernenspeicher Jemgum in Niedersachsen (Motto: „Schnell. Schneller. Jemgum“) sowie ein Anteil am Erdgasspeicher Haidach bei Salzburg.



Nicht, dass es damals keine warnenden Stimmen gegeben hätte, aus Osteuropa, aber auch aus Deutschland. So gab der Grünen-Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer „Deutschlandfunk Kultur“ ein Interview, in dem er über den Deal sagte: „Gerade in der aktuellen Krise ist das ein ganz großes Problem. Man kann ja nur darüber staunen, dass wir über Sanktionen gegen Russland, gegen Putin sprechen, und gleichzeitig wird der größte Gasspeicher Deutschlands an Gazprom verkauft.“ Und Krischer sagte: „Ich will mir nicht ausmalen, wenn wir tatsächlich mal einen Krisenfall haben, wie dieser Speicher dann eingesetzt wird.“