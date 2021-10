Energiepreise Wie Verbraucher sich vor einem teuren Energie-Winter schützen

8. Ist Energiearmut in Deutschland eine echte Gefahr?

In Spanien, in Italien, in Portugal, spielt die Gefahr von „Energiearmut“, also einer Situation, in denen Strom oder Gas gekappt wird, weil Rechnungen nicht bezahlt werden, eine größere Rolle. Noch. Aber auch in Deutschland gab und gibt es viele Sperrungen, kommen Menschen in die Situation, dass sie die Energierechnungen schlicht nicht begleichen können. 2020 wurden etwa 4,2 Millionen Haushalten in Deutschland eine Stromsperre angedroht, daraus entstanden 700.000 Beauftragungen beim zuständigen Netzbetreiber, durchgeführt wurden rund 230.000 Stromsperren. Gassperren wurden in Deutschland 2020 24.000 Mal durchgeführt. Dabei sind die Zahlen 2020 gesunken, weil viele Versorger im Corona-Jahr von Sperrungen abgesehen haben, um die zu Hause isolierten Verbraucher nicht zusätzlich zu belasten. Interessante Zahlen dazu gibt’s auf der Seite der Bundesnetzagentur.