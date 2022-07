Energieversorger in Not Uniper-Rettung: Jetzt muss Deutschland für seine Fehler geradestehen

Nachdem sich die Bundesregierung selbst so eng an Russland gebunden hat, kann sie Uniper keinen Vorwurf machen, so auf russische Gasimporte zu setzen. Am liebsten würde man Deutschland zubrüllen: „Selbst schuld“. Dass Uniper Systemrelevanz hat, ist – im Gegensatz zum Staatseinstieg bei der Lufthansa und Tui – g(l)asklar: Hunderte Stadtwerke hängen an seinem Hahn, die wiederum sicherstellen, dass jeder Bürger Strom und Gas beziehen kann und die Industrie beliefern. Fällt Uniper, fallen die Stadtwerke, frieren wir. Grund genug, alles dafür zu tun, die Speicher zu füllen – statt sie zu leeren.



Lesen Sie auch: Warten auf den schlimmsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg