Fragen und Antworten Die wichtigsten Fakten zur Gaspreis-Explosion

Die Heizsaison hat gerade erst begonnen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Großhandelspreise in diesem Jahr noch stark sinken werden. Auch im kommenden Jahr blieben sie wohl hoch, sagen viele Experten. Russland will nach den Worten von Präsident Wladimir Putin nun mehr Gas nach Europa transportieren. Der russische Gazprom ist schon jetzt der wichtigste Lieferant Europas. Offen ist, wann die Gas-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb geht, die weiters Gas von Russland nach Europa bringen kann. Die Export-Möglichkeiten Russlands seien allerdings möglicherweise begrenzt, erklärt die Bank of America. Die eigenen Speicher in Russland werden noch gefüllt und die Produktion laufe bereits so hoch wie zuletzt vor fast zehn Jahren. Der norwegische Konzern Equinor – der zweitgrößte Gaslieferant für Europa – hat angekündigt, ebenfalls den Hahn weiter aufzudrehen.