Gaskrise: Gasimporteur Uniper stellt Antrag auf staatliche Unterstützung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will eine Pleite des angeschlagenen Gasversorgers Uniper verhindern. „Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag. Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck an Stabilisierungsmaßnahmen. „Wir sind hierzu mit allen Akteuren im engen Austausch. Über die konkrete Form der Unterstützung wird jetzt verhandelt und dann entschieden.“ Mit der neuen Gesetzgebung im Energiesicherungsgesetz stünden verschiedene Möglichkeiten zum Handeln bereit.