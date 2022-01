Kritische Infrastruktur vor der Omikron-Welle „Die Infizierten-Schicht könnte das gesamte Netz steuern“

Wie haben Ihre Mitarbeiter darauf reagiert, als Sie gesagt haben: Leute, im Zweifelsfall müssen wir euch infiziert reinholen?

Das muss man natürlich erklären. Aber wer bei uns in einer Leitwarte Schicht macht, der weiß, was von seinem Job abhängt. Alle kennen ihre Verantwortung. Es gibt eine Offenheit für besondere Situationen und Notwendigkeiten. Natürlich gibt es Fragen, und natürlich beziehen wir den Betriebsrat mit ein. Unsere Verantwortung als Krisenstab ist es, saubere, sichere Konzepte zu entwickeln.

Und dann meldet man sich als Infizierter freiwillig?

So lange das möglich ist: Ja.