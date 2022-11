Milliarden-Schadenersatz gefordert „Wir verfolgen dieses Verfahren mit aller gebotenen Härte“

Zeitweise hatte der Gaspreis in diesem Jahr Höhen von 330 Euro für die Megawattstunde erreicht, an Gazprom hatte Uniper aber nur Preise von 30 Euro zahlen müssen. Das führte an extremen Tagen zu zusätzlichen Beschaffungskosten von bis zu 230 Millionen Euro. Maubach sagt, man habe diese Mehrkosten nicht an die Kunden, vor allem an die Stadtwerke, weitergereicht. Zunächst habe man auf Erstattung aus der geplanten Gasumlage gesetzt – Uniper sollte, diese Zahl bezifferte Maubach erstmals – 24 Milliarden Euro aus dem auf insgesamt 34 Milliarden Euro taxierten Topf bekommen. Als die Gasumlage gekippt wurde, sei die Finanzierung über Steuergeld nötig geworden. „Wir sind die lebendige Gaspreisbremse“, sagte Maubach. Der Tenor seines Arguments lautet: Wir retten die Deutschen, deshalb retten die Deutschen nun uns. Interessant dabei: Derzeit kauft Uniper Gas nur an den Spotmärkten, macht keine Termingeschäfte, weil man verhindern möchte, an teure Termingeschäfte gekettet zu sein, wenn der Gaspreis im nächsten Jahr möglicherweise deutlich fällt. Das, so Maubach, sei ein Vorgehen, dass mit dem neuen Eigner, der Bundesregierung, noch abgestimmt werden müsse.