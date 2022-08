RBB-Affäre: Jede Anstalt muss auf den Prüfstand!

Auch die Compliance-Regeln müssen verschärft werden. In Zukunft dürfen Verantwortliche nicht einmal das Anzeichen eines Interessenkonfliktes dulden. Was für Vorstände von Dax-Konzernen gilt, muss für Führungspersonal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mindestens genau so gelten. Auch politische Nähe zur Macht, wie sie der ehemalige Regierungssprecher und anschließende BR-Intendant Ulrich Wilhelm pflegte, darf es nicht mehr geben. Ein Kulturwandel muss her.