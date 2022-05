Regeln zur EU-Taxonomie „Eine Wahnsinns-Verunsicherung“

„Die nun veröffentlichungspflichten taxonomiefähigen Kennzahlen haben es in der Breite noch nicht in die Bewertungen der Datenanbieter geschafft“, sagt Florian Sommer, Leiter für die ESG-Strategie bei Union Investment. Es ist also eher eine Frage der Zeit, bis sie eine Rolle spielen dürften. „Die taxonomiefähigen Kennzahlen können aktuell maximal zu einer groben Orientierung dienen“, sagt Sommer. „Erst wenn es um taxonomiekonforme Zahlen geht, sich die Daten auch miteinander vergleichen lassen, bekommen sie mehr Aussagekraft.“



Lesen Sie auch: Sicherheit ist die Grundlage für Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen. Deshalb brauchen wir auch in der Taxonomie-Debatte eine Zeitenwende – und keine absurde Aufteilung nach Gut und Böse. Ein Gastbeitrag.