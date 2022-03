Taxonomie: Wer Nachhaltigkeit will, muss Verteidigung fördern

Die jüngsten Entwicklungen enttarnen diese Farce. Denn sozial schädlich ist es, wenn Deutschland nicht in der Lage ist, seine Partner mit Ausrüstung zu unterstützen. Alles andere als nachhaltig ist es, wenn Deutschland und Europa zur kommenden neuen Sicherheitsarchitektur, zur Verteidigung der europäischen Freiheit nichts beizutragen haben.



Hätten die Banken zehn Jahre früher angefangen, Finanzierungen für deutsche Waffenhersteller einzustellen, würden wir heute womöglich nur noch Ausrüstung von französischen Staatsunternehmen oder amerikanischen Firmen importieren. Verteidigung ist also nicht sozial schädlich! Sie ist notwendig! Sicherheit ist die Grundlage für Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen.