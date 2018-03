RWE und E.On: Die Energie-Dinosaurier geben sich friedlich

Historische Anlässe erkennt man mitunter an einfachen Gesten. In der Energiebranche konnte man den Umbruch am Dienstag am Lächeln von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in Richtung seines einstigen Erzrivalen Johannes Teyssen ablesen. Wohlwollend blickte er dem E.On-Chef ins Gesicht, als dieser bei einer gemeinsamen Erklärung in der Essener Messehalle das Ende eines jahrzehntelangen Gefüges in der Energiebranche verkündete: Die Rivalität zwischen E.On und RWE soll durch einen Mega-Deal zwischen den Konzernen beigelegt werden.