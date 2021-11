2,1 Milliarden Euro Adidas hängt Corona ein Preisschild um

Gut für Adidas, das zumindest alle anderen Märkte abgesehen von China und Fernost besser laufen. So erhöhte sich der Umsatz in Europa und Nordamerika jeweils um neun Prozent, den Liefer- und Produktionsengpässen zum Trotz. Lichtblick für den Konzern war die Entwicklung in Lateinamerika mit einem Umsatzplus von 55 Prozent.



Wäre da nur nicht China, wo der Umsatz erneut um 15 Prozent sank. Angesichts der schlechteren Nachfrage hat Adidas laut Ohlmeyer zehn Millionen Produkte – vom Turnschuh bis zum Sweatshirt – aus Lagern und Läden in China herausgeholt und in westliche Märkte geliefert, in denen der Nachschub knapp wurde.