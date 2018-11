A. Lange & Söhne Luxusuhren-Manufaktur „Käufer wollen im Geschäft die Bestätigung“

Dennoch erreichen Sie mit stationärem Handel nicht flächendeckend alle Kunden. Gerade für eine sehr exklusive Marke ohne riesige Stückzahlen könnte doch der direkte Draht zu Kunden in anderen Regionen und Nationen hilfreich sein.

Wir haben 24 Verkaufspunkte in den USA – klar, damit kann man nicht alles abdecken. Das sind weniger als in Deutschland. Auch da gilt: Wenn der Mehrwert der Boutique den Kunden etwas bedeutet, dann kommen sie. Wir haben eine Boutique in Manhattan, die zu 99 Prozent Kunden aus den USA hat – aber die leben oft nicht in New York. Sie reisen aus allen Landesteilen an. Und die freuen sich darauf, verbinden es mit einem Wochenendausflug. Entsprechend hoch ist die Erwartung an den Service und die Beratungskompetenz. Die freuen sich, Geschichten zu hören, die sie nicht kannten oder einen Uhrmacher sprechen zu können oder zu einem Event eingeladen zu werden. Oder bei der Neueinführung einer limitierten Uhr einen Ansprechpartner zu haben, dem sie sagen können, dass sie die unbedingt haben wollen. Das sind alles Dinge, die mit einem Klick nicht funktionieren.