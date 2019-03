Adidas 2018 Ein Rekordjahr mit Schönheitsfehlern

Denn Adidas-Chef Kasper Rorsted in schwarzer Trainingsjacke, hellblauen Jeans und „Nite Jogger“-Sneakern, hat Rekordzahlen zu verkünden. Einen Umsatz von fast 22 Milliarden Euro, beachtliches Wachstum in den USA, China und beim E-Commerce, Segmente, in denen der Konzern in den vergangenen zwei bis vier Jahren verdoppeln könnte. Dazu ist die Zweitmarke Reebok wieder profitabel, und das früher als ursprünglich geplant. Alles fein in Franken also?