Adidas’ Trennung von Kanye West „Leute kamen aus den Emiraten zu uns in den Laden, nur für Yeezys“

Aber die Führungsriege der Sportartikelkonzerne hat ja einen Einfluss auf mögliche Kollaborationen mit anderen Marken oder Berühmtheiten, die diese Hypes erzeugen können. Dass also der langjährige Puma-Chef Björn Gulden nun Adidas leitet, hat gar keinen Einfluss auf Ihr Geschäft oder Ihre Kunden?

Nein. Vor zwei oder drei Jahren habe ich in unserem Laden in München einmal mit einem jungen Kunden gequatscht, der ganz gut informiert und auch interessiert war. Am Ende rückte er damit raus, dass sein Vater eine hohe Position bei Adidas hat.