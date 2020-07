Billigflieger: Ryanair kündigt Stellenabbau und Standortschließungen in Deutschland an

Der Billigflieger Ryanair will nach einem Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) über Gehaltskürzungen in der Coronakrise in Deutschland Stellen streichen. Da die VC eine Vereinbarung dazu mit knapper Mehrheit abgelehnt habe, sollten Standorte geschlossen werden, erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Information an die Beschäftigten, die Reuters vorlag.