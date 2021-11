Black Friday 2021 Die geteilte Geschenke-Republik

Allerdings wurde die Befragung zum Weihnachtsgeschäft vom 10. bis 17. November 2021 durchgeführt, also vor den neuen Rekordzahlen an Corona-Neuinfektionen und zusätzlichen Einschränkungen im Handel. Schon zu diesem Zeitpunkt wollten nur noch 36 Prozent ihre Geschenke hauptsächlich im Geschäft kaufen, 62 Prozent dagegen hauptsächlich online. Vor allem bei den 30- bis 39-Jährigen läuft das Weihnachtsshopping inzwischen ganz überwiegend per Smartphone und Computer, 73 Prozent kaufen in dieser Altersgruppe Geschenke online ein.



Für den Black Friday, der in Deutschland vor allem online zelebriert wird, dürften das aber gute Voraussetzungen für neue Umsatzrekorde sein.



