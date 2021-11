Black Friday: Proteste am Schnäppchen-Tag – Blockaden und Streiks bei Amazon

Amazon in Deutschland erklärte, man biete exzellente Bezahlung in einer sicheren, modernen Arbeitsumgebung. Der Konzern habe im Sommer die Löhne für die Mitarbeiter in der Logistik in Deutschland erhöht. Jeder Beschäftigte verdiene umgerechnet mindestens 12 Euro brutto pro Stunde plus Extras. Zudem hieß es, Amazon sehe keine Auswirkungen auf die Kunden durch die Arbeitsniederlegungen.