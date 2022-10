Auch wenn Tina Müller Douglas jetzt verlässt, sind die Zeiten des Wandels für das Unternehmen noch lange nicht vorbei. In einem strategischen Schachzug hat Douglas die niederländische Versandapotheke Disapo gekauft und steigt somit in den Arzneimittelmarkt ein. Im Rahmen des Ausbaus des digitalen Geschäftsmodells und mit dem Fokus auf Gesundheitsprodukte durch das E-Rezept verspricht sich Douglas Erfolge. Neben dem Online-Geschäft plant das Unternehmen außerdem Apotheken-Counter in ausgewählten Filialen. Eine aktuelle Umfrage von YouGov zeigt, dass Parfümerien bei den Verbrauchern gegenwärtig jedoch keineswegs die erste Wahl sind: Nur 6 Prozent der Befragten können sich vorstellen, Schmerzmittel in einer Parfümerie zu kaufen. Beim Arzneikauf stehen Apotheken, sowohl stationär als auch online, sowie Drogerien weiterhin höher in der Gunst der Verbraucher. Aber auch hier hat Douglas mit seinem jungen Kundenstamm gute Chancen: 12 Prozent der 18- bis 34-Jährigen können sich vorstellen, Medikamente in der Parfümerie zu kaufen. Das Potenzial ist also da, jetzt gilt es, die Voraussetzungen und das Angebot zu schaffen und sich entsprechend zu positionieren.