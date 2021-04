BrandIndex: Lemonaid-Kunden achten auf Zuckergehalt

Mit einem „Warnhinweis“ auf „zu wenig Zucker“ aufmerksam zu machen ist clever. Das lässt sich kommunikativ gut verwerten, bei Instagram posten und fällt im Laden auf. Die bisherige Lemonaid-Kundschaft jedenfalls ist nach eigener Einschätzung sowohl online wie auch direkt in Geschäften übermäßig gut für Werbung zu erreichen. Die Kommunikation um den vermeintlichen Malus der Limo mit zu wenig Zucker sollte also zur Kundenbindung beitragen. Interessant ist es, ob die Marke mit der gewonnenen Aufmerksamkeit auch ihr Kundensegment weiter diversifizieren kann. Für Lemonaid dürfte es jetzt darum gehen, neue Kundengruppen zu adressieren, ohne die bisherige, eher eng umrissene – aber wirtschaftlich interessante – Gruppe der Bestandskunden zu verlieren.



Mehr zum Thema: Der Streit zwischen dem Getränke-Hersteller und der Lebensmittelbuch-Kommission um den Zuckergehalt in Limonaden geht in eine neue Runde. Die Limo-Flaschen tragen nun einen Warnhinweis vor zu wenig Zucker.