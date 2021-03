Zuckergehalt in Limonaden Lemonaid nutzt Image als Zuckerrebell für neuen PR-Stunt

Lemonaid-Gründer Paul Bethke lässt in einer Pressemitteilung verlauten: „Dass wir einen Warnhinweis anbringen müssen, weil unsere Limonaden „zu gesund“ sind, widerspricht jeder Intuition. Es sollten doch die Hersteller, die überzuckerte Getränke vermarkten, abgestraft werden. Nicht umgekehrt. Für uns würde es bedeuten, dass wir Millionen neue Flaschen anschaffen müssten – und das in der Corona-Krise.“ Denn die Flaschen von Lemonaid tragen kein Etikett, sondern die Angaben sind direkt auf die Mehrwegflasche gedruckt.



Mit einer neuen Aktion versucht Lemonaid dagegen Widerstand zu leisten – und wahrscheinlich PR-technisch für neues Aufsehen zu sorgen. So hatte das Unternehmen bereits vor dem Landwirtschaftsministerium eine „Zuckerpuppe“ mit dem Antlitz von Ministerin Julia Klöckner in Berlin aufgestellt. Nun also Warnschilder, die an diejenigen auf Zigaretten-Packungen erinnern und eine abstoßende Wirkung entfalten sollen. Zuletzt hatte auch Ritter Sport versucht, die Werbetrommel für seine neue Schokolade zu rühren, indem der Schokoladenhersteller die Gesetzeslage strenger auslegte als deutsche Behörden. Ritter Sport hatte verlauten lassen, dass ihre neue Schokolade mit Zucker aus Kakaosaft sich nicht als solche bezeichnen dürfte. Das stellte sich später allerdings als Fake News heraus.