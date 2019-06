Etwas weiter gedacht bietet Deliveroo aber noch weitaus mehr interessantes Potenzial für Amazon: Die Botinnen und Boten könnten nicht nur Bestellungen von Restaurants ausliefern, sondern auch von Supermärkten – ein Markt, in dem Amazon auch dringend Fortschritte machen will und in den USA mit der Übernahme von Whole Foods und der Integration dessen Sortiments in PrimeNow schon gemacht hat. Außerhalb der Stoßzeiten für Essenslieferungen könnten die Deliveroo-Kräfte außerdem andere Blitzlieferungen durchführen. Bisher gibt es die Lieferung innerhalb von zwei Stunden für deutsche Prime-Kunden nur in Berlin und München.