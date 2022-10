BrandIndex Was könnte Wechselwillige bei ihrer Handy-Marke halten?

Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation und den damit verbundenen Unsicherheiten sind Verbraucherinnen und Verbraucher sensibler, was Preis-Leistungsverhältnisse angeht. Dies gilt nicht nur für Güter des täglichen Bedarfs. Auch bei Technikprodukten, Dienstleistungen und Abonnements, wie etwa Mobilfunkverträgen, ist zu erwarten, dass das Einsparpotenzial in den kommenden Monaten eine wichtigere Rolle spielen wird. Daher sollten Branchenakteure, wie Telekommunikationsunternehmen oder Endgerätanbieter, das Ohr nah an den eigenen Kunden, wie auch an jenen des Wettbewerbs haben, um die Wünsche und Anforderungen bestehender Kunden im Auge zu haben sowie sich bietende Marktpotenziale abschöpfen zu können. Den aktuellen Stand im Telekommunikationsmarkt weltweit bildet die aktuelle YouGov-Studie ab. Wie sich der Markt in den nächsten Monaten in Deutschland entwickelt, zeigt unser nächster Quartalsreport um die Jahreswende.



