Andere Barbies entfernen sich ebenfalls vom Malibu-Stereotyp. Barbies gibt’s in verschiedenen Hautfarben, als Fußballerin oder Taucherin, als Bäuerin oder Bäckerin oder Roboter-Ingenieurin, mit schmaler Taille oder etwas fülliger. Es gibt die Shero- und die Inspiring-Women-Serien, mit Puppen, die Vorbildern wie der muslimisch-amerikanischen Olympia-Fechterin Ibtihaj Muhammad oder der französischen Regisseurin Lisa Azuelos nachempfunden sind. Mattel hat Barbie von einem leicht zu belächelnden Mädchen-Traum in rosa zu einem Spielzeug mit einer Botschaft gemacht: Das Unternehmen will Mädchen Vorbilder präsentieren und sie inspirieren.



Der Imagewandel kommt an – allerdings vor allem in den USA. Der BrandIndex, mit dem wir das Image von Marken über verschiedene Dimensionen tracken, zeigt etwa, dass der allgemeine Eindruck von Mattel in den USA über die vergangenen zwei Jahre stetig gestiegen ist – von +13 auf +18 Punkte (auf einer Skala von -100 bis +100 Punkte). Das führt auch dazu, dass heute deutlich mehr Amerikaner Barbie beim Spielzeugkauf in Betracht ziehen würden als vor zwei Jahren. In Deutschland stagnieren die Werte hingegen.