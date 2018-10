Buchhandel Thalia steigert Umsatz dank Online-Geschäft

Die Handelskette war vor zwei Jahren von einem Eigentümerkonsortium um die Freiburger Verlegerfamilie Herder übernommen worden. In dieser Zeit habe es Thalia geschafft, „unabhängig zu werden und aus eigener Kraft unser Wachstum mit Augenmaß voranzutreiben“, sagte Unternehmenschef Michael Busch. Thalia hat in Deutschland und Österreich rund 270 Filialen und ist in den Schweiz an mehr 30 Buchhandlungen beteiligt.