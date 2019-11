Bundeskartellamt prüft Real-Verkauf Real und die Suche nach der verlorenen Zeit

Inzwischen sind wohl selbst die Real-Chefs genervt vom zähen Verkaufs- und Zerschlagungsprozess für die Supermarktkette. In einem Brief an die 34.000 Beschäftigten des Unternehmens schrieben sie noch am vergangenen Freitag: „Wir alle brauchen schnell Klarheit“. Die Konzernmutter Metro habe erklärt, „man sei zuversichtlich, die Verhandlungen in den kommenden Wochen zu einem Abschluss bringen zu können“. Auch die Geschäftsführung setze sich dafür ein, dass es „möglichst schnell zu einer Entscheidung im Verkaufsprozess kommt“, beteuerten die Real-Chefs in dem Schreiben.