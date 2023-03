An der Börse kamen die Pläne gut an. Die in den USA notierten Alibaba-Titel stiegen vorbörslich um mehr als sechs Prozent. „Dies bringt ein Element der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in ein Unternehmen, das derzeit eine Art Ungetüm ist“, sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. Allerdings werde es sicher eine ganze Weile dauern, aus einer Firma sechs zu machen.