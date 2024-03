Computerhändler „Maßlos enttäuscht von Apple“: Was hinter dem Aus von Gravis steckt

Ohne in Details zu gehen, sieht offenbar auch Gründer Horlitz Apple in der Verantwortung für den Niedergang seiner einstigen Kette. „Ich bin maßlos enttäuscht von der Firma Apple, mit der ich ein mehr als halbes Leben eng verbunden war“, so Horlitz in seinem Post. Aus dem direkten Handelsumfeld von Gravis werden die Vorwürfe konkreter: „Apple scheint heute keine Handelspartner mehr zu benötigen“, so ein Insider. So habe Gravis etwa zur Einführung des iPhones 15 bundesweit gerade mal 50 Geräte bekommen, um diese zu verkaufen. Andere Vertriebspartner, insbesondere Netzbetreiber, seien gegenüber externen Händlern bevorzugt beliefert worden. Apple hat sich auf Anfrage der WirtschaftsWoche zur Kritik bisher noch nicht geäußert.