Corona-Folgen: Einzelhandel befürchtet Pleitewelle gegen Jahresende

Schon Ende März ging der deutsche Modekonzern Esprit in die Schutzschirm-Insolvenz, Anfang Juni meldet eine Tochterfirma der Hamburger Tom Tailor Holding Insolvenz an, Ende Juni war es die deutsche Tochter der Modekette Gina Tricot, die Insolvenz anmeldete. Es sind nur drei der bekanntesten, größten Namen, die in den desaströsen Meldungen zur finanziellen Schieflage im deutschen Einzelhandel seit Beginn der Coronakrise zu lesen waren. Und dabei sind die Modehändler, die von einer Insolvenzwelle erfasst werden, nur eine Sparte des Einzelhandels, bei dem wohl unzählige Unternehmen ums Überleben kämpfen. Das zumindest legt der Handelsverband Deutschland (HDE) nahe.