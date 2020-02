Coronavirus erwischt Versandhändler „Seit Wochen stapeln sich hier die Pakete“

Wish, gegründet von dem früheren Google-Ingenieur Peter Szulczewski, zählt laut eigenen Angaben zehn Millionen aktive Nutzer pro Tag und operiert in 130 Ländern. Bekannt ist Wish vor allem für seine Billigangebote, die zumeist von asiatischen Produzenten stammen. Deutschland ist nach den USA und Frankreich der drittgrößte Markt für Wish. 2019 wurde die App des Versandhändlers allein hierzulande knapp fünf Millionen Mal heruntergeladen.