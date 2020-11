Coronazeit US-Staranleger Buffett investiert in Pharmafirmen

Die Firma des bekannten US-Anlegers Warren Buffett hat im Corona-Jahr in zahlreiche Pharmafirmen investiert. Wie Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway am Montag (Ortszeit) bei der Börsenaufsicht SEC meldete, tätigte sie im dritten Quartal neue Investitionen bei den Konzernen Merck, Bristol Myers Squibb und AbbVie im Umfang von je rund zwei Milliarden Dollar. Bei Pfizer, das in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Biontech einen vielversprechenden Corona-Impfstoff entwickelt, belief sich die Investition demnach auf 140 Millionen Dollar.