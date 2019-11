„Der Mensch ist eine faule Sau“ Wie gewöhnt man Kunden den Kaffee-Pappbecher ab?

Angefangen haben sie natürlich trotzdem mit einem Testlauf in einer Stadt: Ende 2016 in Rosenheim. Im Frühjahr 2017 gingen sie dann in München an den Start. Ende 2017 gab es deutschlandweit bereits 500 Standorte, die Recup-Becher gegen einen Euro Pfand ausgeben und auch wieder zurücknehmen und spülen. Heute beschäftigen die beiden Gründer 34 Mitarbeiter und zählen 3450 Ausgabestellen. Längst sind es nicht nur Bäckereien, die mitmachen, sondern auch Firmen wie Sky und Allianz oder auch Supermärkte wie Alnatura und Basic. In diesem Jahr kam die Öko-Backkette Hofpfisterei hinzu. Die Stadt Wolfsburg etablierte Recup im September 2018. In der Stadt gibt es nun rund 50 Ausgabestellen, unter anderem im Volkswagen-Betriebsrestaurant und in der „Autostadt“. Die Initiative habe der Stadt im ersten Jahr rund 1,5 Millionen Einwegbecher eingespart, teilte die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH mit.