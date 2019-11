„Der Mensch ist eine faule Sau“ Wie gewöhnt man Kunden den Kaffee-Pappbecher ab?

Bereits im September 2015 startete die Deutsche Umwelthilfe die Aktion „Becherheld“ und formulierte „Handlungsempfehlungen für die Politik, den Handel sowie für Verbraucher“. In Hamburg initiierte die Umwelt- und Energie-Behörde daraufhin die „Kehrwieder“-Kampagne, um Kaffeetrinker zu sensibilisieren, ihre eigenen Becher in die Cafés mitzubringen. Mittlerweile gibt es laut der Behörde dafür in mehr als 250 Hamburger Cafés einen Rabatt von mindestens zehn Cent. In Berlin starteten die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die Berliner Stadtreinigung und verschiedene Unternehmen die Initiative „Better World Cup“. Ähnliche Kampagnen gibt es mittlerweile in Hessen („Becherbonus“), Rheinland-Pfalz und dem Saarland („Becherheld“) sowie in Mannheim („Bleib Deinem Becher treu“).