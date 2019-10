Deutschlands bekanntester Mittelständler Die große Wolfgang-Grupp-Show

„Wenn in der Öffentlichkeit konstant Wachstum gefordert wird, sehe ich dieses Wachstum anders“, sagt Grupp. Die Kapazitäten seiner Produktion hat er seit 15 Jahren nicht verändert – er denkt auch gar nicht dran, das in Zukunft zu tun. Nein, seine Näher nähen das ganze Jahr über. Kurzarbeit gibt es bei Trigema nicht, 4,5 Millionen Kleidungsstücke kommen so zusammen. Was nicht verkauft wird, kommt ins Lager. So kann Grupp schneller liefern als seine Konkurrenz, wenn Nachfrage entsteht.