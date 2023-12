Trigema-Chef Wolfgang Grupp spricht über sein Leben als Rentner

Grupp übergibt die Textilfirma Trigema aus dem baden-württembergischen Burladingen an seine Frau Elisabeth, seine Tochter Bonita und seinen Sohn Wolfgang. Die Kinder sollen die Geschäfte führen. Sohn Wolfgang wird persönlich haftender Gesellschafter. Das hätten seine Kinder selbst so entschieden, sagte Grupp. „Wenn meine Tochter gesagt hätte, dass sie die Führung und die Haftung übernehmen wollte, müsste ihr Lebensmittelpunkt in Burladingen liegen. Unser Sohn sieht also seine Zukunft in Burladingen, unsere Tochter weiß noch nicht, wo sie der Lebensweg hinführt.“